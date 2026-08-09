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WATCH: Hitler effigy seen performing Nazi salute outside Jewish store in Georgetown

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An inflatable Adolf Hitler effigy was seen mechanically performing the Nazi salute outside the Jewish-owned Alice + Olivia boutique in a deliberate and disgusting antisemitic display.

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