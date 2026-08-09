WATCH: Hitler effigy seen performing Nazi salute outside Jewish store in Georgetown August 9, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-hitler-effigy-seen-performing-nazi-salute-outside-jewish-store-in-georgetown/ Email Print An inflatable Adolf Hitler effigy was seen mechanically performing the Nazi salute outside the Jewish-owned Alice + Olivia boutique in a deliberate and disgusting antisemitic display. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/08/VIDEO-2026-08-09-13-13-45.mp4 Adolf HitlerAntisemitismNazi salute