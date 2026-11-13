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WATCH: Antisemitic agitator meets his match while trying to bully Hasidic businessman

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Antisemitic provocateur Tyler Oliveira tried to infiltrate the newly established Jewish community in Lakefront Estates, Florida, where the Jewish owner coolly answered all his questions despite his obvious malicious intentions.

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