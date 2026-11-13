WATCH: Antisemitic agitator meets his match while trying to bully Hasidic businessman November 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-antisemitic-agitator-meets-his-match-while-trying-to-bully-hasidic-businessman/ Email Print Antisemitic provocateur Tyler Oliveira tried to infiltrate the newly established Jewish community in Lakefront Estates, Florida, where the Jewish owner coolly answered all his questions despite his obvious malicious intentions. Can I Move Into Florida’s Jewish-Only Town??? https://t.co/ZaRuEwPMVE — Tyler Oliveira (@tyleraloevera) November 12, 2026 AntisemitismFloridaJewish communityTyler Oliveira