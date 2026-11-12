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WATCH: IDF reveals Hamas held hostages inside Nasser Hospital

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The IDF revealed Hamas held dozens of hostages inside Nasser Hospital, including Edan Alexander and Omer Neutra, while eliminated commander Muhammad Abu Ismail ran a military headquarters from its second floor.

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