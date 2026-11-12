WATCH: IDF reveals Hamas held hostages inside Nasser Hospital November 12, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-reveals-hamas-held-hostages-inside-nasser-hospital/ Email Print The IDF revealed Hamas held dozens of hostages inside Nasser Hospital, including Edan Alexander and Omer Neutra, while eliminated commander Muhammad Abu Ismail ran a military headquarters from its second floor. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/raprJc0sJZ4IG__W.mp4 GazaHamasNasser HospitalTerrorism