WATCH: Israeli tech company turns civilian vehicles into battlefield robots November 13, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-tech-company-turns-civilian-vehicles-into-battlefield-robots/ Email Print Before Oct. 7, Israeli tech company MIA Dynamics built civilian electric four-wheelers, then transformed its self-balancing technology into advanced military robots now supporting soldiers on the battlefield. IDFIsraeli technologymilitary equipment