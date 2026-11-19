WATCH: Incredible footage captures missile strike on Iranian petrochemical plant November 19, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-incredible-footage-captures-missile-strike-on-iranian-petrochemical-plant/ Email Print New footage from an April 2026 strike, suspected to have been carried out by the U.S. Air Force, shows a missile slamming into the Jam Petrochemical plant in Asaluyeh, southern Iran, and igniting a massive fireball. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/4buRcaXJrrFOM8er.mp4 IranpetrochemicalsUSAF