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WATCH: IDF arrests over 55 wanted suspects across Judea and Samaria

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IDF forces carried out dozens of counterterrorism operations across Judea and Samaria, arresting more than 55 wanted suspects, including Hamas and Islamic Jihad operatives, and seizing several weapons.

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