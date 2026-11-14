WATCH: IDF arrests over 55 wanted suspects across Judea and Samaria November 14, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-idf-arrests-over-55-wanted-suspects-across-judea-and-samaria/ Email Print IDF forces carried out dozens of counterterrorism operations across Judea and Samaria, arresting more than 55 wanted suspects, including Hamas and Islamic Jihad operatives, and seizing several weapons. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/7VqAEPv58y7x8NAL-1.mp4 IDFJudea and SamariaWeapons