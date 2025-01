WATCH: IDF troops eliminate 10 terrorists in Jenin raid

The IDF has launched Operation Iron Wall in response to the growing threat in Jenin. With the freeing up of forces from dual ceasefires, the IDF reasoned it was the right time for a large-scale cleansing.

מבצע ״חומת ברזל״: כוחות הביטחון תקפו מהאוויר תשתיות טרור, פגעו במספר מחבלים והשמידו מטענים בג׳נין כוחות צה״ל, שב״כ ומג״ב פתחו אתמול, במבצע לסיכול טרור בג׳נין שבחטיבת מנשה >> pic.twitter.com/7eKBwtCiAC — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 22, 2025

במהלך היממה האחרונה הכוחות פגעו ביותר מעשרה מחבלים. בנוסף, בוצעו תקיפות מהאוויר על תשתיות טרור במרחב והושמדו מטענים רבים שמחבלים הטמינו בצירים. הכוחות ממשיכים בפעילות pic.twitter.com/RVJFZx8JrY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 22, 2025