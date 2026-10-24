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WATCH: Israeli and Greek navies rehearse sinking enemy ship in Mediterranean drill

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Israeli missile boats and Greek naval units held a joint Mediterranean drill this week, practicing how to thwart maritime threats and sink an enemy vessel with missile fire.

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