WATCH: Israeli and Greek navies rehearse sinking enemy ship in Mediterranean drill October 24, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-and-greek-navies-rehearse-sinking-enemy-ship-in-mediterranean-drill/ Email Print Israeli missile boats and Greek naval units held a joint Mediterranean drill this week, practicing how to thwart maritime threats and sink an enemy vessel with missile fire. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/PfXm3aczrJtkGgE1.mp4 GreeceIsraeli navyMediterranean Sea