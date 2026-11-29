WATCH: Muslim man attacks Canadian over pork sandwich chat with wife November 29, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-muslim-man-attacks-canadian-over-pork-sandwich-chat-with-wife/ Email Print A Muslim man attacked a local at Mississauga’s Dixie Outlet Mall in Canada after a passing group of Muslims took offense at the victim discussing buying a pork sandwich with his wife. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/wWSSPJC1mCaTidPr.mp4 assaultCanadaRadical Islam