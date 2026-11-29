WATCH: Antisemitic song inciting terror blasts in public in Brussels November 29, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-antisemitic-song-inciting-terror-blasts-in-public-in-brussels/ Email Print A loudspeaker on a public street in Brussels, Belgium, blasted an antisemitic song calling for the stabbing of Jews, exposing everyone passing by to its violent message. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/d1n1k4kEQP86s3yR.mp4 AntisemitismBelgiumTerrorism