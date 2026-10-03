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WATCH: Flydubai hijacker posted Al-Qaeda imagery on his social media

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Flydubai hijacker Hamam al-Hammami posted chilling videos of Israeli planes in Dubai and a cockpit, filmed during his Oman Air job, and also a photo of al-Qaeda’s former leader, al-Zawahiri.

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