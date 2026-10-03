WATCH: Flydubai hijacker posted Al-Qaeda imagery on his social media October 3, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-flydubai-hijacker-posted-al-qaeda-imagery-on-his-social-media/ Email Print Flydubai hijacker Hamam al-Hammami posted chilling videos of Israeli planes in Dubai and a cockpit, filmed during his Oman Air job, and also a photo of al-Qaeda’s former leader, al-Zawahiri. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/al-qaeda-images-posted-flydubai-suspect-hammamis-social-media-digvid-2387824-1920x1080_8000k-1-1.mp4 Al-QaedaFlyDubaiHamam al-HammamiRadical IslamSocial media