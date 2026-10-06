WATCH: Israeli journalist torches Piers Morgan for comparing IDF radio to Hamas October 6, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-journalist-torches-piers-morgan-for-comparing-idf-radio-to-hamas/ Email Print Israeli journalist blasts Piers Morgan for equating IDF radio with Hamas propaganda, rejecting the comparison between a democracy’s military broadcaster and a terror group’s mouthpiece. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/n9MABEI-0n2KfvMQ.mp4 Last night I went up against @mehdirhasan on @piersmorgan. You can judge for yourselves who landed the punches. https://t.co/HEmmHMaLQi — Amit Segal (@AmitSegal) October 6, 2026 Amit SegalHamasPiers Morgan