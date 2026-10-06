Search

WATCH: Israeli journalist torches Piers Morgan for comparing IDF radio to Hamas

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-journalist-torches-piers-morgan-for-comparing-idf-radio-to-hamas/
Email Print

Israeli journalist blasts Piers Morgan for equating IDF radio with Hamas propaganda, rejecting the comparison between a democracy’s military broadcaster and a terror group’s mouthpiece.

>