WATCH: New Operation Roaring Lion footage shows missile striking Iran Air plane November 25, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-new-operation-roaring-lion-footage-shows-missile-striking-iran-air-plane/ Email Print New footage from the opening salvo of Operation Roaring Lion shows an airstrike destroying an Iran Air plane as part of a joint Israeli and U.S. effort to degrade Iran’s air power. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/VIDEO-2026-11-25-01-14-32.mp4 airstrikeIran AirOperation Roaring LionPlane