WATCH: Israeli politician blasts Tucker Carlson for preaching ‘morality’ – ‘We gave the world the Ten Commandments’ October 11, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israeli-politician-blasts-tucker-carlson-for-preaching-morality-we-gave-the-world-the-ten-commandments/ Email Print Israeli politician Moshe Feiglin called out Tucker Carlson for lecturing Israel on morality, noting that the U.S. and Britain flattened entire cities to defeat Nazi Germany and Imperial Japan. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/2nbJmhZQJlC4_sXt.mp4 GazaGenocideMoshe FieglinTucker Carlson