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WATCH: Egyptian pilot posts El Al plane video over Sadat speech

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Egyptian pilot Osama Mansour posted a social media video of an El Al plane over audio of former Egyptian President Anwar Sadat vowing an “eye for an eye and violence for violence.”

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