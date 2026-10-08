WATCH: Egyptian pilot posts El Al plane video over Sadat speech October 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-egyptian-pilot-posts-el-al-plane-video-over-sadat-speech/ Email Print Egyptian pilot Osama Mansour posted a social media video of an El Al plane over audio of former Egyptian President Anwar Sadat vowing an “eye for an eye and violence for violence.” https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/2nUq5Pbrao8cnzru.mp4 Egypthijackingpilot