WATCH: Israel police seize nine illegal weapons in Negev crackdown November 16, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israel-police-seize-nine-illegal-weapons-in-negev-crackdown/ Email Print Israeli police officers seized three rifles and six pistols in operations across the Negev, arresting several suspects in a crackdown on crime and shooting incidents. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/l1IKewKKClHpMrJv.mp4 Israel PoliceNegevWeapons