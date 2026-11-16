Search

WATCH: Israel police seize nine illegal weapons in Negev crackdown

Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israel-police-seize-nine-illegal-weapons-in-negev-crackdown/
Email Print

Israeli police officers seized three rifles and six pistols in operations across the Negev, arresting several suspects in a crackdown on crime and shooting incidents.

>