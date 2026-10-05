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WATCH: Compilation exposes Tucker Carlson excusing Hitler and Nazism

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A disturbing compilation lays bare Tucker Carlson’s extremist views, including dozens of examples of the podcaster excusing Adolf Hitler or disparaging the Allied victory in World War II.

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