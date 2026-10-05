WATCH: Compilation exposes Tucker Carlson excusing Hitler and Nazism October 5, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-compilation-exposes-tucker-carlson-excusing-hitler-and-nazism/ Email Print A disturbing compilation lays bare Tucker Carlson’s extremist views, including dozens of examples of the podcaster excusing Adolf Hitler or disparaging the Allied victory in World War II. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/AYfAaKbPkrC0j_sz.mp4 Adolf HitlerNazismTucker Carlson