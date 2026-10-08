WATCH: Israel debuts national pavilion at Marrakech Airshow October 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-israel-debuts-national-pavilion-at-marrakech-airshow/ Email Print Israel’s Defense Ministry opened its first national pavilion in Morocco, leading eight Israeli defense firms alongside Elbit, IAI, and Rafael to showcase combat-proven technology at Marrakech Airshow 2026. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/Mp8dKPdy8tvu6MIC.mp4 defense showIsraeli armsMorocco