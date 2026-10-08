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WATCH: Israel debuts national pavilion at Marrakech Airshow

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Israel’s Defense Ministry opened its first national pavilion in Morocco, leading eight Israeli defense firms alongside Elbit, IAI, and Rafael to showcase combat-proven technology at Marrakech Airshow 2026.

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