WATCH: Muslim influencer passes off traditional Jewish ‘challah’ as Palestinian November 23, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-muslim-influencer-passes-off-traditional-jewish-challah-as-palestinian/ Email Print A Muslim social media influencer baked challah, the traditional and historic Jewish bread, and passed it off as Palestinian jummah, completely erasing its Jewish identity and roots. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/11/sFSuMeR7G0HKDHA9.mp4 challahInfluencerpalestinian