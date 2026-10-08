WATCH: Mamdani refuses to condemn phony Oct. 7 memorial post, doubles down on genocide accusation October 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-mamdani-refuses-to-condemn-phony-oct-7-memorial-post-doubles-down-on-genocide-accusation/ Email Print New York City Mayor Zohran Mamdani adamantly refused to condemn or alter his Oct. 7 memorial post, saying Israel keeps using the horrific day to perpetrate genocide in Gaza. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/8vSLUoqDcGuojVCA.mp4 anti-IsraelOct. 7th massacreZohran Mamdani