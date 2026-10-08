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WATCH: Mamdani refuses to condemn phony Oct. 7 memorial post, doubles down on genocide accusation

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New York City Mayor Zohran Mamdani adamantly refused to condemn or alter his Oct. 7 memorial post, saying Israel keeps using the horrific day to perpetrate genocide in Gaza.

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