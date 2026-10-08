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WATCH: Tucker Carlson claims no Americans were killed on Oct. 7th

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Antisemitic podcaster Tucker Carlson claimed Israel roped America into defending it by citing Hamas killings of Americans, though all were dual citizens, a trait he conveniently ignores elsewhere.

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