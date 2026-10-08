WATCH: Tucker Carlson claims no Americans were killed on Oct. 7th October 8, 2026 Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/watch-tucker-carlson-claims-no-americans-were-killed-on-oct-7th/ Email Print Antisemitic podcaster Tucker Carlson claimed Israel roped America into defending it by citing Hamas killings of Americans, though all were dual citizens, a trait he conveniently ignores elsewhere. https://worldisraelnews.com/wp-content/uploads/2026/10/gpceWH6LSAqMGV70.mp4 americansOct. 7th massacreTucker Carlson