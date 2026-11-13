Christian leader warns Israel’s historic alliance with US Evangelicals is at risk November 13, 2026 American Evangelical leader Bishop Robert Stearns warns of declining support for Israel among younger Christians. (AI-generated illustration/WIN) American Evangelical leader Bishop Robert Stearns warns of declining support for Israel among younger Christians. (AI-generated illustration/WIN) Christian leader warns Israel’s historic alliance with US Evangelicals is at risk Tweet Join Group Join WhatsApp Group Email https://worldisraelnews.com/christian-leader-warns-israels-historic-alliance-with-us-evangelicals-is-at-risk/ Email Print Israel risks losing one of its most powerful allies in America as younger Evangelical Christians drift away from the Jewish state, prominent Christian leader Bishop Robert Stearns warned, calling for urgent action before a historic alliance begins to unravel. “Israel is not only losing America, but also the Evangelicals who are the very beating heart of its support,” declared Stearns, founder of Eagles’ Wings. He warned that shifting political loyalties, generational divides, and a changing media landscape are eroding support that Israel has relied upon for decades. Stearns urged Israel’s next government to launch a national strategy to reconnect with young Evangelicals, including bringing emerging Christian leaders to Israel and rebuilding ties through shared faith and values. His warning comes after the US midterm elections exposed shifting political dynamics, raising concerns that Israel can no longer count on the unwavering American Christian support that has long helped sustain its influence in Washington. Bishop Robert StearnsEagles' WingsEvangelicalsUS-Israel allianceUS-Israel relations